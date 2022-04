Torino, 17 apr. (LaPresse) – “Gli occupanti saranno responsabili di tutto ciò che hanno fatto in Ucraina. Per tutto quello che hanno fatto agli ucraini. Saranno responsabili di Bucha, Kramatorsk, Volnovakha, Okhtyrka. Per Hostomel e Borodyanka. Per Izyum, per Mariupol e tutte le altre città e comunità dell’Ucraina, che l’esercito russo ha riportato indietro nel tempo di 80 anni. A quel periodo terribile, di cui tutti nel mondo hanno sempre detto: ‘Mai più'”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Facebook, postando foto delle città distrutte, alcune delle quali dell’Associated Press.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata