Torino, 17 apr. (LaPresse) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che crede che il presidente americano Joe Biden andrà in Ucraina. “Penso che lo farà”, ha detto Zelensky in un’intervista a Cnn, precisando che “è una sua decisione, ovviamente”, ma è “il leader degli Stati Uniti, ed è per questo che dovrebbe venire qui a vedere”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata