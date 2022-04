Milano, 17 apr. (LaPresse) – “Non credo al mondo. Non crediamo alle parole. Dopo l’escalation della Russia, non crediamo ai nostri vicini”, “l’unica convinzione è la fede in noi stessi, nella nostra gente, nelle nostre forze armate e nei paesi che ci sosterranno non solo con le parole ma con le azioni”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un’intervista a Cnn, quando gli è stata posta una domanda sul fatto che i politici del mondo nel giorno del ricordo dell’Olocausto ripetono la frase “mai più”, alla luce del conflitto. “Mai più. Davvero, tutti ne parlano eppure, come si può vedere, non tutti hanno spina dorsale”, ha proseguito.

