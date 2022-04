Milano, 17 apr. (LaPresse) – L’Ucraina non è disposta a cedere il Donbass per mettere fine alla guerra con la Russia e l’esercito è pronto a combattere in quell’area una battaglia che “potrebbe influenzare il corso dell’intera guerra”, mentre se i russi “saranno in grado di conquistare il Donbass non è detto che non andranno verso Kiev di nuovo”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un’intervista a Cnn. “Questo è il motivo per cui è molto importante per noi non cedere, perché questa battaglia può influenzare il corso dell’intera guerra”, ha detto Zelensky, “non mi fido dell’esercito russo e della leadership russa”.

