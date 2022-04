Washington (Usa), 17 apr. (LaPresse/AP) – Il presidente russo Vladimir Putin ha detto al cancelliere austriaco Karl Nehammer che “collaborerà con un’indagine internazionale” sui crimini di guerra, “da un lato, e, dall’altro, mi ha detto che non si fida del mondo occidentale. Quindi questo sarà il problema in futuro”. Lo ha riferito Nehammer in un’intervista alla Nbc. Il cancelliere austriaco ha incontrato Putin a Mosca la scorsa settimana, primo leader europeo da quando la Russia ha lanciato l’invasione il 24 febbraio. Nehammer ha detto che il presidente russo è “nella sua logica di guerra” quando si tratta di Ucraina e crede di aver vinto la guerra. Nehammer ha detto di essersi confrontato con Putin con ciò che aveva visto a Bucha e “non è stata una conversazione amichevole”.

