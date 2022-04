Torino, 17 apr. (LaPresse) – Nel villaggio di Gavrylivka, nella regione di Kherson, i soldati russi hanno sparato su un gruppo di adolescenti che andavano a comprare il pane. Secondo i testimoni, i ragazzi stavano camminando per strada e parlando al telefono quando le truppe russe hanno sparato colpi di avvertimento, i giovani hanno cominciato a fuggire e i soldati hanno aperto il fuoco su di loro. Un ragazzo è morto per le ferite riportate. Lo hanno riferito i giornalisti di News of Novovorontsov citati da Unian.

