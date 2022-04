Milano, 17 apr. (LaPresse) – “Il recente aumento dell’attività della Nato nell’Artico è motivo di preoccupazione”, “aumenta il rischio di incidenti non intenzionali, che, oltre ai rischi per la sicurezza, possono anche causare seri danni al fragile ecosistema artico”. Lo ha dichiarato Nikolay Korchunov, ambasciatore del ministero degli Esteri russo e presidente della Commissione alti funzionari al Consiglio artico. “Recentemente, un’altra esercitazione militare su larga scala dell’Alleanza si è svolta nel nord della Norvegia, cosa che, a nostro avviso, non contribuisce a garantire la sicurezza nella regione”, ha aggiunto, citato da Tass.

