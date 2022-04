Torino, 17 apr. (LaPresse) – “Secondo le mie informazioni, ci sono almeno un centinaio di soldatesse a Mariupol”. Lo scrive la giornalista ucraina Tetyana Danylenko su Facebook, che racconta della sergente Olena Kushnir, “rimasta in città per salvare militari e civili, è stata uccisa a Mariupol”. Kushnir è riuscita a evacuare dalla città il figlio piccolo, a marzo aveva registrato un video per attirare l’attenzione del mondo sul disastro umanitario a Mariupol.

