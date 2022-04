New York (New York, Usa), 17 apr. (LaPresse/AP) – Il generale russo Vladimir Frolov, vice comandante dell’ottava armata, che i media russi hanno identificato tra le forze che hanno assediato Mariupol per settimane, è stato sepolto sabato a San Pietroburgo dopo essere morto in battaglia. Lo ha detto il governatore Alexander Beglov, affermando che Frolov “è morto di una morte eroica in battaglia” senza dire dove o quando è stato ucciso. Le fotografie sui siti di notizie russe mostravano la sua tomba in un cimitero di San Pietroburgo pieno di fiori rossi e bianchi. L’Ucraina ha affermato che diversi generali russi e dozzine di altri ufficiali di alto rango sono stati uccisi durante la guerra.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata