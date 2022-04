Torino, 17 apr. (LaPresse) – “Fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce. Mi dispiace e mi scuso con tutte le persone che si sono sentite offese per la frase che è uscita nell’intervista del Corriere che, sicuramente, quando l’ho pronunciata non voleva essere di natura discriminatoria”. Lo scrive in un tweet di scuse la campionessa di sci Sofia Goggia, finita nella bufera per un’intervista rilasciata al Corriere della Sera in cui, a domanda sulla presenza di omosessuali tra gli atleti, ha risposto “tra le donne qualcuna sì. Tra gli uomini direi di no. Devono gettarsi già dalla Steif di Kitz”. L’azzurra si è anche espressa sui transgender che gareggiano con le donne. “A livello di sport, un uomo che si trasforma in donna ha caratteristiche fisiche, anche a livello ormonale, che consentono di spingere di più – ha spiegato – Non credo allora che sia giusto”.

