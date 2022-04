Milano, 17 apr. (LaPresse) – Lutto nel mondo del cinema. Si è spenta a 77 anni l’attrice Catherine Spaak dopo una lunga malattia. Era ricoverata in una clinica di Roma. La sua fama è esplosa in Italia negli anni Sessanta e Settanta. Nata in una famiglia belga, ha recitato in film come ‘Il sorpasso’ e ‘La voglia matta. In tv ha condotto ‘Harem’ e ‘Forum’.

