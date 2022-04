Kiev (Ucraina), 16 apr. (LaPresse) – “Continua il ripristino della vita normale nelle aree e nei distretti in cui sono stati espulsi gli occupanti. La mole di lavoro è davvero enorme”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo video messaggio serale su Telegram. “Eseguiamo lo sminamento. Ripristiniamo la fornitura di luce, acqua e gas. Ripristiniamo il lavoro di polizia, poste, autorità statali e locali. Le sedi umanitarie hanno iniziato a lavorare sul territorio di 338 insediamenti liberati. Stiamo riprendendo la fornitura di cure mediche regolari e di emergenza, il lavoro delle istituzioni educative, dove è davvero possibile. In totale, in questo giorno, le truppe russe hanno distrutto o danneggiato 1.018 istituzioni educative in tutto il nostro paese”, ha spiegato. “È iniziato il restauro di strade e ferrovie. In particolare, da domani verrà ripristinato il collegamento ferroviario con Chernihiv e Nizhyn. I treni circolano già tra le città della regione di Sumy”, ha sottolineato.

