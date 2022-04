Columbia (South Carolina, Usa), 16 apr. (LaPresse/AP) – Una sparatoria è avvenuta in un centro commerciale a Columbia, capitale della Carolina del Sud, negli Stati Uniti, e diverse persone sono rimaste ferite. Lo ha riferito la polizia della città, che sta facendo evacuare il Columbiana Center ed è al lavoro per ricostruire la vicenda. “Le persone rimaste ferite durante l’incidente stanno ricevendo cure mediche”, ha twittato la polizia. “L’entità delle ferite è sconosciuta in questo momento”, ha aggiunto.

