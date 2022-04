Columbia (South Carolina, Usa), 16 apr. (LaPresse/AP) – Dieci persone sono state colpite da colpi di arma da fuoco e altre due ferite nella sparatoria avvenuta oggi in un centro commerciale a Columbia, nella capitale della Carolina del Sud, negli Stati Uniti. Tre persone in possesso di armi da fuoco e che avrebbero premuto il grilletto sono state arrestate per quanto accaduto al Columbiana Center, ha detto il capo della polizia della Columbia W.H. ‘Skip’ Holbrook. “Non crediamo che” l’episodio “sia stato casuale – ha aggiunto -. Riteniamo che si conoscessero e che qualcosa abbia portato agli spari”.

