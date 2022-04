Milano, 16 apr. (LaPresse) – “A oggi non abbiamo firmatari, ma c’è la dimostrazione da Regno Unito, Stati Uniti, Italia, Turchia” della disponibilità a fare da garanti sulla sicurezza. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, parlando ai media ucraini, secondo Ukrainska Pravda. “Ho parlato separatamente con Ursula” von der Leyen, con Charles Michel, Francia, Germania. Faremo il primo giro di colloqui in questo formato di cinque, Gran Bretagna, Usa, Germania, Francia, Polonia, poi altri paesi si uniranno. Finora non ho ricevuto conferme da altri. Ma ci sono domande difficili su cosa vogliamo e cosa siamo pronti a fornire”, ha detto Zelensky.

