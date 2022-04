Milano, 16 apr. (LaPresse) – L’accordo di pace con la Russia dovrebbe consistere in due documenti separati: uno sulle garanzie di sicurezza, l’altro sulle relazioni tra Kiev e Mosca. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un’intervista con i media del Paese, riferito da Unian. Ha osservato che Mosca vorrebbe avere un accordo che affronti tutte le questioni, “tuttavia, non tutti si vedono al tavolo con la Russia. Per loro, le garanzie di sicurezza per l’Ucraina sono un problema e gli accordi con la Russia sono un altro”, ha affermato.

