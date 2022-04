Milano, 16 apr. (LaPresse) – “La riapertura della nostra ambasciata a Kiev rappresenta per noi un momento emozionante e di speranza a oltre cinquanta giorni di distanza dall’inizio del conflitto. Come evidenziato dal ministro degli Esteri Di Maio, la riapertura della nostra sede è un gesto simbolico ma che queste autorità apprezzano molto. Oggi ci sentiamo ancora più vicini al governo e al popolo ucraino e continueremo ad assistere al meglio i nostri connazionali”. Così l’ambasciatore italiano in Ucraina, Pier Francesco Zazo, dopo il rientro a Kiev.

