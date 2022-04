Milano, 16 apr. (LaPresse) – I resti di presunte armi chimiche – Sarin e altre sostanze – sono stati trovati nel villaggio di Bilka, nella regione di Sumy, in Ucraina, dopo che l’esercito russo ha lasciato l’insediamento. Lo ha detto il sindaco di Trostianets, Yuriy Bova, in diretta alla radio ucraina, stando a quanto riferito da Ukrinform. “Abbiamo trovato i resti di armi chimiche nel villaggio di Bilka: Sarin e altre sostanze. Abbiamo scoperto delle ampolle. Il servizio di sicurezza dell’Ucraina sta attualmente lavorando su questo. È possibile che gli occupanti volessero usare questa sostanza chimica per colpire Kiev, Poltava o altre città”, ha detto.

