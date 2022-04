Kiev (Ucraina), 16 apr. (LaPresse/AP) – Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha chiesto agli abitanti della capitale ucraina di prestare attenzione alle sirene antiaeree e ha domandando a chi è fuggito di non tornare, per ora, per ragioni di sicurezza. Stamane Klitschko ha dato notizia di esplosioni alla periferia di Kiev, informando poi che almeno una persona è stata uccisa e altre sono rimaste ferite e sono in condizioni critiche.

