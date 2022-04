Milano, 16 apr. (LaPresse) – “L’Ucraina chiede armi all’Europa. Gli europei sostengono l’appello per i loro governi. L’Unione europea fornisce la armi, non quelle che abbiamo chiesto. Le armi impiegano troppo tempo ad arrivare. La democrazia non vincer√†, giocando questo gioco. L’Ucraina ha bisogno di armi. Non tra un mese. Ora”. Lo ha scritto su Twitter il consigliere del presidente ucraino, Mykhailo Podolyak.

