Milano, 16 apr. (LaPresse) – Secondo l’intelligence ucraina, il portavoce militare dei separatisti filorussi della regione di Donetsk, Eduard Basurin, è stato arrestato per aver rivelato i piani sull’uso di armi chimiche a Mariupol. Lo ha riferito Ukrainska Pravda. Sarebbe stato prelevato e portato via con destinazione ignota, dopo un colloquio con ufficiali dell’Fsb. L’intelligence ha anche detto che i servizi speciali russi stanno effettuando epurazioni dal comando dell’esercito russo e nelle formazioni illegali della cosiddetta Repubblica Popolare di Donetsk per il fallimento dell’offensiva.

