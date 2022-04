Torino, 16 apr. (LaPresse) – Il Consiglio panucraino delle Chiese e delle organizzazioni religiose ha lanciato un appello per chiedere di “fermare i bombardamenti di città e villaggi ucraini e ridurre le ostilità offensive almeno per il tempo dei giorni sacri per tutte e tre le religioni”. “Quest’anno – spiega il Consiglio panucraino citato dall’agenzia Sir -, il 17 aprile secondo il calendario gregoriano e il 24 aprile secondo il calendario giuliano, i cristiani celebrano la Pasqua. Cominciando dalla sera del 15 aprile fino alla sera del 23 aprile, gli ebrei celebrano la Pasqua ebraica. Fino alla fine di aprile, i musulmani commemorano il mese di digiuno del Ramadan”. “Siamo convinti – aggiungono i rappresentanti religiosi – che se c’è un desiderio e una buona volontà, la parte russa e i rappresentanti competenti dell’Ucraina, nel quadro del processo negoziale in corso, potrebbero raggiungere accordi che fornirebbero ai civili dell’Ucraina l’opportunità di incontrarsi e celebrare i prossimi giorni sacri senza bombardamenti e rischi per la vita”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata