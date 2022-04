Torino, 16 apr. (LaPresse) – Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto una conversazione telefonica con il principe ereditario dell’Arabia Saudita Mohammed bin Salman Al Saud. Lo ha riferito il servizio stampa del Cremlino citato da Interfax. “Sono state prese in considerazione questioni di attualità della cooperazione bilaterale, anche in campo commerciale ed economico. È stata espressa una reciproca inclinazione per l’ulteriore sviluppo di legami reciprocamente vantaggiosi tra Russia e Arabia Saudita”, afferma il Cremlino. Nel corso del colloquio, avviato da parte saudita, “è stata data una valutazione positiva al lavoro congiunto nel format Opec+ volto a garantire la stabilità del mercato petrolifero mondiale”. Inoltre, “si è tenuto uno scambio di opinioni su alcuni temi dell’agenda internazionale, tra cui la situazione intorno all’Ucraina e l’insediamento in Yemen”. Putin ha fatto i suoi auguri all’Arabia Saudita per il mese sacro musulmano del Ramadan. È stato concordato di continuare i contatti a vari livelli, ha affermato il servizio stampa.

