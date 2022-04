Palermo, 16 apr. (LaPresse) – “La mia rinuncia a far parte del ticket con l’amico Francesco Cascio non intacca minimamente l’accordo fra la Lega e Forza Italia per la corsa a sindaco di Palermo. Sarà il partito a scegliere chi candidare al mio posto per il ruolo di vicesindaco. Io quel ruolo l’ho già ricoperto 10 anni fa”. Lo dice Francesco Scoma, il deputato della Lega inizialmente scelto dal segretario della Lega in Sicilia, Nino Minardo, per il ticket con Forza Italia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata