Palermo, 16 apr. (LaPresse) – Raggiunto l’accorso fra Lega e Forza Italia per la corsa a sindaco di Palermo. Alle prossime amministrative i leader siciliani Nino Minardo e Gianfranco Micciché hanno trovato la quadra con il ticket Francesco Cascio candidato sindaco e Francesco Scoma suo vice. “Un ticket che vincerà a Palermo risollevando la città dal disastro finanziario e sociale in cui è precipitata negli ultimi 5 anni – dicono i due leader -. Una scelta condivisa dalla Lega Prima l’Italia e da Forza Italia che sancisce la fine di settimane di sterili polemiche e che consente di avviare in tempo una campagna elettorale convincente e di alto livello”.

