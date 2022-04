Milano, 16 apr. (LaPresse) – “Una enorme confusione emerge dall’annuncio di un solitario accordo tra la Lega, rappresentata dal coordinatore regionale Antonino Minardo, e Forza Italia, rappresentata da Gianfranco Miccichè, per le elezioni comunali di Palermo sul ticket Cascio (FI) – Scoma (Lega). Annuncio smentito dallo stesso Scoma (‘Sono indisponibile al ticket’) dopo pochi minuti. Non possiamo non notare come questi comportamenti, e molti altri segnali, testimoniano più la volontà di danneggiare Fratelli d’Italia piuttosto che quella di combattere le sinistre”. Lo si legge in una nota di Fratelli d’Italia. “Quello che preoccupa è che il comportamento di Lega e FI sembra essere finalizzato soprattutto a dividere e indebolire il centrodestra, strada che può avere come unico obiettivo quello di proseguire l’alleanza arcobaleno con la sinistra anche dopo le prossime elezioni politiche”, si trova ancora scritto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata