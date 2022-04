Milano, 16 apr. (LaPresse) – “Non ci resta che auspicare un intervento diretto di Silvio Berlusconi che – complice la Pasqua – non siamo certi sia stato reso partecipe delle ultime scelte del partito siciliano”. Lo si legge in una nota di FdI dopo l’annuncio di un ticket fra Forza Italia e Lega per le elezioni comunali di Palermo.

