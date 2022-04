Il Cairo (Egitto), 16 apr. (LaPresse/AP) – Una nave che trasportava migranti si è capovolta al largo delle coste libiche e almeno 35 persone sono morte o disperse. Lo ha fatto sapere l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim). Il naufragio è avvenuto ieri al largo di Sabratha, importante punto di partenza per i migranti che tentano di attraversare il mar Mediterraneo. L’Oim ha dichiarato che i corpi di sei migranti sono stati recuperati, altre 29 persone sono disperse e si presume siano morte. Non è chiaro cosa abbia causato il ribaltamento della barca di legno. La scorsa settimana, secondo l’agenzia, almeno 53 migranti sono morti al largo della Libia. Almeno 476 persone sono morte lungo la rotta del Mediterraneo centrale tra il 1 gennaio e l’11 aprile, secondo l’Oim.

