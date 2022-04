Milano, 16 apr. (LaPresse) – “Non ho nessuna voglia di restare altri cinque anni, voglio rifondare, voglio che siano cinque anni di completo rinnovamento”. Lo ha dichiarato il presidente francese, Emmanuel Macron, nel comizio a Marsiglia in vista del ballottaggio delle presidenziali. “Il 24 aprile si gioca non la continuazione ma una reinvenzione, una nuova ambizione”, “dobbiamo ricostruire, costruire l’ambizione che risponda alla rabbia, alle paure”, ha proseguito. “Per reinventare la nostra scuola, dobbiamo costruirla con tutte le parti interessate. Per ricostruire la nostra salute, dobbiamo reinventarla con tutti gli stakeholder”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata