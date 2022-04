Milano, 16 apr. (LaPresse) – “Siamo un paese di apertura, frutto di millenni di migrazioni, spostamenti, integrazioni. L’orgoglio francese è questo”, “non è la separazione”. Lo ha dichiarato il presidente francese, Emmanuel Macron, nel comizio a Marsiglia in vista del ballottaggio delle presidenziali. “Un progetto che unisce le persone, invece di dividere”, ha detto, “un progetto per i nostri quartieri, per le nostre campagne, tutti i nostri territori”. Bisogna “abbattere i muri che isolano, le barriere”, ha detto.

