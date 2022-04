Milano, 16 apr. (LaPresse) – “Spetta a noi agire, fare”, dando una “prospettiva nuova” sull’ecologia. Lo ha dichiarato il presidente francese, Emmanuel Macron, nel comizio a Marsiglia in vista del ballottaggio delle presidenziali. Ha detto di capire “l’ansia delle persone giovani, che sono preoccupate per il futuro del pianeta e per le loro vite, bisogna convertire quell’eco-ansia in ambizione”. Ha aggiunto: “Sì, sta a noi agire e fare. Questo messaggio ecologico dei più grandi scienziati, che i nostri giovani stanno sostenendo da diversi mesi, dobbiamo dargli una nuova prospettiva il 24 aprile e negli anni a venire”. “L’inazione con me non ha posto!”, ha rimarcato.

