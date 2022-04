Milano, 16 apr. (LaPresse) – “Lotteremo affinché la nostra agenda commerciale sia anche un’agenda climatica”, “la Francia ha una delle foreste più grandi d’Europa” e “pianteremo 140 milioni di alberi entro il 2030”. Lo ha dichiarato il presidente francese, Emmanuel Macron, nel comizio a Marsiglia in vista del ballottaggio delle presidenziali. “Dobbiamo lottare per i nostri paesaggi e per la vita che vi abita”, ha detto.

