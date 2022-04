Roma, 16 apr. (LaPresse) – L’Udinese travolge l’Empoli per 4-1 nella gara valida per la 33ma giornata di Serie A alla Dacia Arena di Udine. Friulani in vantaggio con un autogol di Ismajli al 6′, il raddoppio al 52′ con un gioiello di Deulofeu il migliore in campo. Al 67′, l’Empoli riapre i giochi con un rigore di Pinamonti. Nel finale, però, l’Udinese dilaga con le reti di Pussetto al 79′ e Samardzic all’87’. In classifica, la squadra di Cioffi aggancia il Torino all’undicesimo posto con 39 punti e di fatto blinda la salvezza. L’Empoli, invece scivola al 14° posto con 34 punti e prosegue nel suo deludente girone di ritorno.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata