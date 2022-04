Milano, 16 apr. (LaPresse) – Colpo della Salernitana in casa della Sampdoria, i campani si impongono per 2-1 in una gara valida per la 33/a giornata di Serie A. I gol di Fazio al 4′, Bohinen al 6′ e Caputo al 32′. Con questi tre punti, la formazione campana allenata da Nicola si porta a -9 dal Cagliari ma con una gara ancora da recuperare. La salvezza è ancora difficilissima, ma per lo meno ora i granata possono ancora sperare nel miracolo. Sconfitta pesante per la Sampdoria, che rischia a sua volta di farsi risucchiare pericolosamente in zona retrocessione.

