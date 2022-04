Milano, 16 apr. (LaPresse) – Il Torino ferma la Lazio sull’1-1. All’Olimpico di Roma, nel posticipo del sabato della 33/a giornata della Serie A, i granata vanno in vantaggio grazie al gol di Pellegri (primo gol in campionato) al 56′: l’attaccante svetta di testa sul corner battuto da Rodriguez. Poi il pareggio al fotofinish dei biancocelesti, con Immobile al 92′, bravo a trasformare in oro un assist di Milinkovic-Savic. Per il bomber della squadra di Maurizio Sarri, capocannoniere della Serie A, sono ora 25 le reti messe a segno. La Lazio sale così a 56 punti, mentre la squadra di Ivan Juric tocca quota 40.

