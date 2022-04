Milano, 16 apr. (LaPresse) – Il Cagliari ha battuto il Sassuolo 1-0 nell’anticipo valido per la 33/a giornata di Serie A. Decisivo il gol di Deiola al 42′. Con questo risultato, la squadra di Mazzarri si porta a +6 su Venezia e Genoa nella lotta per non retrocedere. I lagunari hanno però due gare in meno. Secondo ko nelle ultime tre gare per il Sassuolo di Dionisi, che resta al nono posto in classifica.

