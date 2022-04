Milano, 16 apr. (LaPresse) – “Non possiamo non notare come questi comportamenti, e molti altri segnali, testimoniano più la volontà di danneggiare Fratelli d’Italia piuttosto che quella di combattere le sinistre”. Lo si legge in una nota di FdI dopo l’annuncio di un ticket fra Forza Italia e Lega per le elezioni comunali di Palermo. “E dispiace – si aggiunge – che queste stesse forze politiche non mettano almeno lo stesso impegno che dedicano a frenare la crescita di FdI quando si tratta di opporsi allo strapotere della sinistra all’interno della maggioranza che sostiene il governo Draghi e della quale fanno parte”.

