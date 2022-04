Washington (Usa), 15 apr. (LaPresse) – L’amministrazione Biden ha annunciato che avrebbe ripreso a vendere contratti di locazione per nuove trivellazioni di petrolio e gas su terreni pubblici, ma avrebbe anche aumentato le royalties federali che le aziende devono pagare per trivellare, il che sarebbe il primo aumento di tali tariffe in più di un secolo. Lo riferisce il New York Times. Una decisione che arriva in un momento in cui Biden è al lavoro per aumentare l’offerta interna di petrolio mentre i prezzi salgono sulla scia dell’invasione russa dell’Ucraina. E che rischia di innescare polemiche: il presidente Usa in campagna elettorale aveva promesso che avrebbe dato la priorità alla riduzione dell’uso di combustibili fossili.

