Milano, 15 apr. (LaPresse) – “Kiev è un dolore che si prende tutto. Quando dopo un intervento si sente il dolore fisico si chiede un’anestesia ma il dolore umano e morale non ha anestesie, solo la preghiera e il pianto. Oggi sono convinto che non piangiamo bene, abbiamo dimenticato come piangere e se posso dare un consiglio a me e alla gente è quello di chiedere il dono della lacrime come Pietro ha pianto dopo aver rinnegato Gesù”. Lo ha detto Papa Bergoglio intervenendo nella trasmissione ‘A Sua Immagine’ su Rai 1 in occasione del Venerdì Santo.

