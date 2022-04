Roma, 15 apr. (LaPresse) – “Non ci sono motivi per il ritiro della Russia dall’Unesco, questa è un’organizzazione internazionale in cui possono sorgere disaccordi che devono essere risolti attraverso la diplomazia”. Lo ha affermato il rappresentante permanente della Russia presso l’Unesco, Alexander Kuznetsov. Lo riporta Ria Novosti. Secondo il rappresentante di Mosca lasciare l’Unesco sarebbe un “dono” per Kiev che ne chiede l’espulsione. “Questo è un forum umanitario globale composto da 193 Stati membri, tra i quali abbiamo molti amici e partner”, ha detto il diplomatico in un briefing organizzato dalla Rossiya Segodnya International Information Agency.

