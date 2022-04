Roma, 15 apr. (LaPresse) – “Vorrei sottolineare che il trasferimento dei pagamenti per il gas nella valuta nazionale da parte russa è logico e causato da ragioni oggettive. Allo stesso tempo, le condizioni per gli acquirenti rimangono le più confortevoli possibile. Diversi acquirenti hanno già concordato il trasferimento dei pagamenti del gas in rubli e siamo in attesa di decisioni da altri importatori”. Lo ha scritto il vice primo ministro russo Alexander Novak nel suo articolo per la rivista Energy Policy.

