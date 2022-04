Roma, 15 apr. (LaPresse) – La moglie dell’oligarca ucraino vicino a Putin, Viktor Medvedchuk, ha accusato i servizi speciali di Kiev di star torturando il marito, arrestato nei giorni scorsi. “Lo stanno per torturare o lo stanno già torturando”, ha detto Oksana Marchenko in conferenza stampa, sottolineando di non sapere dove si trovi l’uomo. Marchenko ha riferito inoltre che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non ha risposto alla sua richiesta di rilasciare Medvedchuk.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata