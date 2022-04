Milano, 15 apr. (LaPresse) – Il primo volo con parte dei nuovi aiuti militari Usa per l’Ucraina, approvati per un valore complessivo di 800 milioni di dollari, arriverà nella regione nelle prossime 24 ore. E’ quanto riferisce un alto funzionario della Difesa Usa, citato dalla Cnn. La testata non specifica dove arriverà il volo, ma la fonte citata dalla Cnn riferisce che il materiale verrà prelevato dagli ucraini al confine e portato nel paese.

