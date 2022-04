Roma, 15 apr. (LaPresse) – “Non abbiamo gli elementi per verificare se” in Ucraina “ci sia un genocidio. La cosa che posso dire è che le atrocità sono sotto gli occhi di tutti. Noi siamo stati uno tra i primi paesi al mondo a chiedere alla Corte penale internazionale di verificare tutti i crimini di guerra”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervistato a Radio24. “Attraverso l’Ue forniremo tutte le prove a nostra disposizione per verificare se ci siano stati crimini di guerra”, ha aggiunto Di Maio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata