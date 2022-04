Roma, 15 apr. (LaPresse) – “Dobbiamo lavorare per fermare il conflitto in Ucraina e per fermarlo abbiamo bisogno di riattivare quel processo di dialogo” tra Mosca e Kiev “che avevano iniziato i turchi qualche settimana fa e che poi, dopo i fatti drammatici di Bucha si è fermato”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervistato a Radio24. “Dobbiamo necessariamente far ripartire il dialogo tra Mosca e Kiev perché è l’unica strada che abbiamo per arrivare a un cessato il fuoco”, ha spiegato il ministro.

