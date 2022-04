Roma, 15 apr. (LaPresse) – La portavoce della Casa Bianca Jen Psaki ha affermato che non ci sono piani per una visita del presidente Usa Joe Biden a Kiev. “Non manderemo il presidente in Ucraina”, ha detto la portavoce a Pod Save America. Ieri Biden aveva detto ai giornalisti di essere pronto ad andare nella capitale ucraina.

