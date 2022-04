Città del Vaticano, 15 apr. (LaPresse) – Questa sera nel corso della Via Crucis è stato modificato il testo della 13ma stazione, quella che Papa Francesco ha deciso di affidare a due amiche, una ucraina e una russa, una scelta al centro delle polemiche degli ultimi giorni. Il testo della meditazione, molto più breve di quello precedente, è tutto concentrato sul silenzio e la preghiera: “Di fronte alla morte il silenzio è più eloquente delle parole. Sostiamo pertanto in un silenzio orante e ciascuno nel cuore preghi per la pace nel mondo”.

