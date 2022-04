Milano, 15 apr. (LaPresse) – Un giovane di 17 anni è morto schiacciato da un muletto che lo ha travolto. E’ accaduto in serata nel capannone della famiglia del giovane, nel torinese, nella zona industriale tra Nole e Villanova Canavese. Secondo la prima ricostruzione, il mezzo si è ribaltato al fondo di una discesa. Sul posto sono arrivati anche il personale medico del 118 e i vigili del fuoco, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

