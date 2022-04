Roma, 15 apr. (LaPresse) – Ma Xiaoguang, portavoce dell’Ufficio per gli affari di Taiwan del Consiglio di Stato cinese, ha esortato il governo degli Stati Uniti a rispettare il suo impegno di non sostenere “l’indipendenza di Taiwan”, mentre è in corso la visita di una delegazione del Congresso Usa nell’isola. “Da qualche tempo, l’amministrazione e il Congresso Usa hanno fatto ripetute provocazioni sulla questione di Taiwan” ma “questo non può cambiare il fatto che Taiwan è una parte della Cina, né può ostacolare la completa riunificazione della madrepatria”, ha detto Ma, citato da Cgtn.

