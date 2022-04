Londra (Regno Unito), 15 apr. (LaPresse) – Harry e Meghan hanno incontrato la regina Elisabetta. Lo ha confermato un portavoce della coppia alla Bbc. Harry e Meghan si sono fermati a Windsor prima di recarsi a L’Aia, nei Paesi Bassi, per gli Invictus Games. Il principe Harry è stato segnalato per l’ultima volta nel Regno Unito a luglio, mentre si pensa che Meghan non si rechi nel paese dal 2020.

